Spekter seier opp arbeidstidsavtalen til sjukepleiarane

Dagens arbeidsavtale blir sagt opp med verknad frå 13. april, varslar Spekter i ei pressemelding måndag.

– Arbeidstidsavtalen med Sjukepleiarforbundet (NSF) har ikkje løyst utfordringane i helseføretaka med å planleggje arbeidstida til sjukepleiarane i samsvar med dei driftsmessige behova. Derfor er avtalen sagt opp, og vi inviterer NSF til dialog for å finne nye løysingar, skriv Spekters forhandlingsdirektør Bjørn Skrattegård i ei fråsegn.

Spekter og Sjukepleiarforbundet vart samde om dagens avtale i 2018. Han skulle bidra til meir heiltid, skape ein meir føreseieleg situasjon for drifta og for dei tilsette, og dessutan auka tilgang på sjukepleiarkompetanse til pasientane. Slik har det ikkje gått, ifølgje Spekter.

– Helseføretaka melder at det framleis er like utfordrande å kunne planleggje arbeidstid for sjukepleiargruppa. Først og fremst er det krevjande å få til samsvar mellom ressursbehov og bemanning heile tida slik at krava til kvalitet og pasienttryggleik kan takast vare på gjennom heile døgnet og heile veka, seier Skrattegård.

Skrattegård seier dei største utfordringane er knytte til bemanning i helgane.

– Svært beklageleg

Leiar for Sjukepleiarforbundet, Lill Sverresdatter Larsen, seier det er svært beklageleg at Spekter har sagt opp arbeidstidsavtalen.

Ho meiner dagens avtale som bygger på medbestemming og frivillig innsats, i praksis ikkje har vorte prøvd ut.

– Våre tillitsvalde har mange stader varsla om at arbeidsgivar ikkje har hatt nok kunnskap om avtalen, og at det ikkje er gitt nok informasjon og opplæring om avtalen. Vi forstår ikkje grunngivinga for å hoppe av ein avtale før ein har prøvd å setje han ut i livet, seier Sverresdatter Larsen til NTB.

Åtvarar mot auka sjukepleiarmangel

Sverresdatter Larsen seier ho fryktar oppseiinga vil føre til endå større bemanningsutfordringar framover.

– Vi kjem frå eit landsmøte i november som var veldig tydeleg på at sjukepleiarar framleis ikkje skal jobbe meir enn kvar tredje helg. Når ein veit at det er mangel på sjukepleiarar, også i vekedagane, så seier det seg sjølv at ein må jobbe med frivillig innsats og ikkje basere ein ny avtale på fleire tvungne ulempevakter, seier ho.

– Sjukepleiarar treng ei føreseieleg arbeidstid og ei arbeidstid som både er eigna til å rekruttere og behalde sjukepleiarar. Dagens sjukepleiarar har familie og andre ting i livet, det er ikkje lenger eit kall, peikar forbundsleiaren på.

Mange ønsker seg bort

Ho peikar på at NSFs årlege medlemsundersøking nyleg viste at 12.000 av sjukepleiarane i landet opplyser at dei ønsker seg ein jobb utanfor helsesektoren.

– Delen er aukande. Dette handlar om arbeidstid, men òg om moglegheita til å utøve faget sitt og å ha eit godt arbeidsmiljø, og då er vi tilbake til det frivillige og til medbestemming, seier Sverresdatter Larsen.

Ho peikar på at Riksrevisjonen nyleg la fram ein rapport om dei store bemanningsutfordringane som sjukehusa står overfor.

– Sett i lys av dette så verkar det uforståeleg at Spekter ikkje ønsker å ta i bruk dei verktøya som denne avtalen gir, skriv Sverresdatter Larsen.

