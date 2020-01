Trygdeskandalen: SV vil avsetja Hauglie – Ap og Sp i tenkjeboksen

innenriks

– SVs stortingsgruppe har bestemt i dag at me ikkje lenger har tillit til arbeids- og sosialministeren, seier SV-leiar Audun Lysbakken.

Grunngivinga er todelt:

– Det eine er at høyringa og arbeidet vårt gjennom fleire månader har avdekt at departementet kunne og burde varsla tidlegare. I alle fall i desember 2018 hadde departementet den kunnskapen som skulle til for å gjera det, seier SV-leiaren.

– I tillegg har mange vanlege menneske betalt ein høg pris i denne saka. Då kan det ikkje vera slik at det er ansvarsfridom på toppen.

Lysbakken avviser at mistillitsvarselet frå SV kjem for tidleg og viser til at kontrollkomiteen no er i sluttfasen av behandlinga si, og til at saka er godt nok opplyst til å konkludera.

Forklaringsproblem

Hauglie ber det politiske ansvaret for saka, sidan Nav er underlagt Arbeids- og sosialdepartementet.

– Som eg har sagt heile tida, er fokuset mitt å rydda opp i denne feilen som har gått føre seg i altfor mange år. Elles har eg ingen kommentarar, seier ministeren.

Lysbakken meiner Hauglies forklaringsproblem har vakse for nesten kvar nye opplysning i saka:

– I høyringa gav ho ikkje god nok forklaring på dei svarlause spørsmåla, tvert imot kom det fleire nye opplysningar som gjorde saka meir alvorleg. Derfor har me ikkje tillit til statsråden.

Tidlegare har berre Raudt støtta mistillit mot Hauglie.

– Høyringa sist veke stadfestar og forsterkar grunngivinga for Raudts mistillitsforslag, seier Raudt-leiar Bjørnar Moxnes.

Men verken Arbeidarpartiet eller Senterpartiet har førebels konkludert i saka etter den opne høyringa i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité sist veke.

Brukar tid

I helga sa partikjelder til VG at Ap truleg går inn for mistillit. NTB får stadfesta at det heller i den retninga, men Ap vil ikkje ta stilling til spørsmålet no. Partiet vil bruka prosessen rundt innstillinga frå kontrollkomiteen til å landa spørsmålet.

Komitéleiar Dag Terje Andersen (Ap) har respekt for at SV no går for mistillit.

– Me vel å gjera jobben via komiteen, seier han til NTB.

– Men høyringa styrkte ikkje posisjonen hennar, uttaler Andersen.

Hos Sp blir det ikkje fastsett noko ekstraordinært gruppemøte om saka. Etter det NTB forstår, vil Sp respektera komitébehandlinga og prosessen der før ein konklusjon om mistillit eller ikkje blir trekt.

Kontrollkomiteen, der både SV, Sp og Ap sit, skal drøfta saka igjen tysdag. Dermed kan Sp eventuelt drøfta saka på gruppemøtet sitt.

«Full tillit»

Men sjølv om ein samla opposisjon skulle gå for mistillit, betyr ikkje det at Hauglies dagar som minister er talde.

Dei fire regjeringspartia har som kjent fleirtal på Stortinget. Hauglie sit dermed trygt med mindre anten Venstre, KrF eller Frp vender henne ryggen – eller statsminister og Høgre-leiar Erna Solberg ber henne om å trekkja seg. Førebels er det ikkje noko som tyder på det.

– Eg har full tillit til arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie, sa Solberg i kontrollhøyringa fredag.

Kjernen i saka er at Nav sidan 2012 har feiltolka ei EU-forordning som gir rett til å ta med seg sjukepengar, arbeidsavklaringspengar og pleiepengar til andre EØS-land. Minst 78 personar kan vera urett dømde for trygdesvindel på grunn av dette.

