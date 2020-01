Endå ein mann arrestert i samband med dobbeltdrapet i Bergen

innenriks

– Han er sikta for drap eller medverknad og har fått utnemnt advokat Erik Ulvesæter som forsvarar. Vi prøver å avhøyre han i kveld eller i morgon, sa politiadvokat Inger-Lise Høyland i Vest politidistrikt på ein pressekonferanse i Bergen fredag ettermiddag.

Ho la til at politiet førebels ikkje har tatt noka avgjerd på om han skal varetektsfengslast eller ikkje.

Arrestasjonen skjedde klokka 14 fredag i Bergen sentrum. I alt er no fire personar arrestert i saka. Ytterlegare ein mann vart arrestert, men er seinare sett fri.

Tre menn er allereie varetektsfengsla etter at ei kvinne og ein mann vart funne drepne i Bergen måndag. Ei 29 år gammal kvinne og ein 43 år gammal mann vart funne døde under ein presenning ved Osavatnet.

Også dei tre som vart arrestert mellom måndag og torsdag denne veka, er sikta for anten drap eller medverknad til drap.

Skjedde på hospitset

Høyland sa at politiet meiner at drapet skjedde i hospitset i Møllendalsveien 19. Derfrå vart dei frakta til funnstaden.

Vitne seier til NRK at dei såg to bilar som køyrde sakte oppover ein grusveg søndag kveld nær staden der dei døde vart funne dagen etter. Politiet ser på observasjonen som veldig interessant.

Dei har allereie sagt at bustadhuset er heilt sentralt i etterforskinga. Politiet har undersøkt bygget grundig, både innvendig og utvendig. Dei har mellom anna tatt med seg ei seng som var gjennomtrekt av blod, og som låg utanfor bustaden. Også søppelkassar i bakgarden er tatt med av politiet for kriminaltekniske undersøkingar.

Politiet tok torsdag kontakt med Neptun Motorbåtforening for å sjekke overvakingsbilde. Båtforeininga ligg rett på den andre sida av vegen for hospitset i Møllendalsveien, skriv Bergens Tidende.

Dei har òg henta ut overvakingsbilde frå hospitset og andre kamera i området.

Undersøkingane i leilegheita i bustadblokka i Hardangerveien i Arna er dei ferdige med no. Der gjorde politiet arrestasjonar i ein væpna aksjon tysdag.

Ser bort frå ikkje fleire arrestasjonar

– Dette er ei stor sak med mange involverte. Det er mykje vi ikkje har kontroll over. Vi ser ikkje bort frå at det kan komme fleire arrestasjonar i saka, sa politiinspektøren.

Politiet vil halde fram arbeidet gjennom helga. Dei får framleis bistand frå Kripos og systematiserer informasjonen dei har fått, går gjennom det digitale materialet som er henta inn, gjer vitneavhøyr og gjer kriminaltekniske undersøkingar.

– Vi har mellom 30 og 40 som berre jobbar med denne saka. Vi har gjort 40 vitneavhøyr, nokre er avhøyrde fleire gonger. Vi ber framleis om tips, både frå søndag og måndag. Av dei rundt 80 tipsa vi har fått inn, er fleire av store interesse for saka, sa Høyland.

Pårørande har bedt om at namna til dei drepne ikkje blir offentleggjorde no. Politiet har opplyst at alle dei involverte i saka kjenner kvarandre, og at dei drepne ikkje var tilfeldige offer.