Framleis ikkje trygt å ta seg inn i parkeringshuset ved Stavanger lufthamn

7. januar tok ein bil fyr inne i parkeringshuset ved Stavanger lufthamn. Brannen spreidde seg til mange bilar før delar av parkeringshuset kollapsa.

Berre 300 av dei 1.600 bilane som stod parkert der, har vorte henta ut. Dei resterande bilane står framleis parkerte på stader det er vanskeleg å koma til.

Rapporten viser at det førebels ikkje er trygt for menneske å ta seg inn i parkeringshuset for å henta ut dei resterande bilane.

– Delar av bygget er sikkert nok til å senda inn ein sleperobot som kan henta ut nokre av bilane. Me er i dialog med forsikringsselskap og ei rekkje andre instansar for å finna ei løysing, seier lufthamndirektør Anette Sigmundstad til NTB fredag ettermiddag.

Det kjem ikkje fram i rapporten om parkeringshuset bør rivast eller ikkje.

