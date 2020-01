Frp-fylkeslag i Møre og Romsdal seier opp regionavis i protest

innenriks

– Dette var ei avgjerd eg gjorde på eiga hand. Abonnementet står på mitt namn. Dette er ei markering mot leiarartikkelen i Sunnmørsposten, som også er meininga til avisa, seier rådgivar Anne Marie Fiksdal i fylkespartiet til Sunnmørsposten.

Leiarartikkelen i avisa vart publisert onsdag kveld.

«Enten mener faktisk partiet at flertallet i regjeringa skulle bøye seg for deres syn og ofre et alvorlig sjukt barn på alteret for en «streng innvandrings- og flyktningpolitikk», eller så slamrer de bare med dørene for å vinne velgere på aller simpleste måte», står det mellom anna.

Fiksdal får støtte frå fylkesleiar Frank Sve, ifølgje Dagbladet. Sve kallar leiarartikkelen for eit «angrep på vår anstendighet» og synest oppseiinga var på sin plass.

Ansvarleg redaktør i Sunnmørsposten, Hanna Relling Berg, seier at dei har stor takhøgd for debatt.

– Eg meiner at å skriva eit lesarinnlegg i avisa hadde vore ein betre måte å ytra seg på enn å seia opp abonnementet, seier ho til Sunnmørsposten.

