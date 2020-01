Frp-fylkeslag skal ha krisemøte neste veke

innenriks

– Eg bestemde meg onsdag for å kalla inn til styremøte der også lokallagsleiarar møter. Det er for å informera og dessutan drøfta vegen vidare for partiet sett frå Agder, skriv fylkesleiar Christian Eikeland i Agder i ei tekstmelding til NTB.

Møtet er onsdag 22. januar, får NTB opplyst.

Oslo Frp har kalla inn til ekstraordinært fylkesstyremøte måndag, fortalde leiar Tone Ims Larssen til NRK fredag.

Fylkeslaget i Møre og Romsdal er ferdig med å behandla saka internt, ifølgje leiar Frank Sve.

– Det er eg som fylkesleiar som handterer saka her i fylket, melder han til NTB.

Innlandet Frp hadde ordinært styremøte torsdag kveld og ventar på arbeidet til partileiinga med saka, opplyser fylkesleiar Johan Aas.

I Trøndelag opplyser fylkesleiar Tommy Skatland at dei vil kalla inn til styremøte dersom det er behov for det.

– Eg er jamleg i kontakt med heile fylkesstyret via telefon, melder han.

Fleire fylkesleiarar har tatt til orde for at det må kallast inn til ekstraordinært landsstyremøte for å diskutera regjeringsdeltakinga.

Partileiar Siv Jensen skal møta statsminister Erna Solberg (H) for å diskutera krava Frp vil stilla for å bli i regjeringa.

