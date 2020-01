Frps Jon Helgheim kritiserer mediedekninga av den IS-sikta kvinna

innenriks

– Det eg kritiserer, er det massive trykket som ikkje er proporsjonalt i forhold til andre saker der menneske slit, seier Helgheim til Medier24.

Han meiner mellom anna at reportasjane til norske medium om kvinna frå al-Hol-leiren har vore ukritiske og framstiller henne i ei offerrolle.

– Eg har ingen problem med at media oppsøker enkeltsaker og legg trykk på politikarar for å hjelpe, men eg reagerer på det massive trykket frå media som reiser ned og lèt ein terrormistenkt sitje og uimotsagt lire av seg at ho angrar, seier han vidare.

VG er blant dei som har vore i al-Hol-leiren i Syria for å lage reportasjar. Nyheitsredaktør Tora Bakke Håndlykken avviser at dei har vore for ukritiske.

– Vi har jobba kritisk og for å få fram mest mogleg fakta i denne saka. Vi har hatt eit utgangspunkt i å belyse saka breitt, med mange ulike perspektiv. Påstanden min er at vi har lykkast veldig godt med det, seier ho til nettstaden.

Håndlykken strekar under at saka har offentleg interesse og seier at det er ei sak med fleire dilemma og stor sprengkraft.

– At vi skal ha ei omfattande og inngåande dekning av det, er opplagt, seier ho.

