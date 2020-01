Krisemøte måndag for å redda regjeringa

innenriks

– Vi har avtalt eit møte måndag der Siv Jensen vil gå gjennom dei tiltaka Frp har varsla at dei vil leggja fram, heiter det i ei felles fråsegn frå Solberg og Jensen til NTB.

Jensen har trua med å forlata regjeringa etter at norske styresmakter mot Frps vilje bidrog til å henta heim ei IS-sikta kvinne og den sjuke sonen hennar frå Syria.

Saka har utløyst kraftige reaksjonar internt, og Frp-leiinga jobbar no med ei liste med krav til dei tre andre partia.

«Krevjande»

Også normalt meir moderate Frp-stemmer har reagert kraftig på saka, og alt tyder på at kritikken frå eigne rekkjer kom overraskande på partileiinga.

Det var ein ordknapp Siv Jensen som møtte media fredag morgon. Ho beskreiv situasjonen som krevjande.

– Frp-leiinga jobbar no med å gi svara våre på dette. Eg har ikkje noko meir å seia akkurat no, og eg kjem tilbake til dykk når eg har noko meir å seia, sa ho.

– Vi har heile vegen frå vår side vore opptatt av å leggja til rette for å hjelpa barn heim til Noreg. Men vi har òg vore heilt overtydelege på at det å hjelpa IS-krigarar tilbake ved hjelp av norske styresmakter, er uaktuelt for oss, seier Jensen.

– Kan ikkje pressa

Venstre-leiar Trine Skei Grande slo dagen før fast at partiet står på regjeringsplattforma og ikkje ser nokon grunn til å endra henne. Torsdag kveld uttala Solberg dette til NRK:

– Det er ikkje noko grunnlag for at vi skal gjera store endringar i Granavolden-plattforma.

KrF-leiar Kjell Ingolf Ropstad hadde denne åtvaringa til Frp torsdag:

– Det at regjeringa hjelper eit sjukt barn med helsehjelp, er ikkje eit grunnlag for at Frp skal kunna pressa igjennom ei ny kravliste. Dei fire partia er samde om ei politisk plattform og jobbar ut frå henne.

KrF-nestleiar Ingelin Noresjø varslar samtidig nye krav òg frå den kanten viss Solberg no godtar krava frå Frp.

Flyktningtopp

Kva krav Frp kjem til å stilla for å bli verande i regjering med Høgre, Venstre og KrF, er framleis ikkje kjent. Torsdag trekte Jensen sjølv fram terrorsikring, tryggleik for innbyggjarane, streng og rettferdig innvandringspolitikk, reduserte skattar og avgifter og vidare utbygging av infrastruktur som sentrale Frp-saker.

Frp-fylkesleiar i Oslo Tone Ims Larsen har kravd stans i busetjing av flyktningar i Oslo og strengare reglar for familiegjenforeining for å bli verande i regjering, ifølgje NRK.

Fleire fylkesleiarar i Frp har sagt rett ut at dei meiner partiet no må gå ut av regjeringa, og Frank Sve i Møre og Romsdal trur det blir utfallet.

– Eg trur dette er kroken for døra for regjeringsprosjektet. Det må eit under til om ho skal greia å løysa denne floken, seier Sve til Aftenposten om partileiar Siv Jensen.