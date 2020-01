Vegvesenet skal sprengja meir fjell på rasstaden ved E18 i Larvik

innenriks

Berre flaks gjorde at liv ikkje gjekk tapt på den sterkt trafikkerte europavegen då rundt 1.000 kubikkmeter stein fall ned ved Bommestad i Larvik 13. desember.

Fire dagar seinare vart ei fjellblokk som stod att etter raset, sprengd. Etter at fleire geologmiljø har vurdert området rundt raset med tanke på tryggleik, har Statens vegvesen vedtatt å fjerna meir av fjellområdet, både nord og sør for sjølve rasstaden.

– Kor mykje me må sprengja vekk, vil me kontinuerleg vurdera etter kvar sprenging. Kor langt ned mot vegbanen me må sprengja, kan me ikkje fastsetja no sidan heile arbeidet vil byggja på informasjon me får i takt med framdrifta, seier Tore Jan Hansen, prosjektleiar i Statens vegvesen, i ei pressemelding.

Førebuingane til sprenginga har allereie starta.

Planen er at trafikken på E18 skal halda fram i to felt langs Bommestad, slik som i dag. Det vil seia at Statens vegvesen ikkje ønskjer omkøyring via Larvik sentrum.

– Me ser på moglegheita for å stengja E18 den tida det tar å sprengja og sjekka området etter at salva er gått, for deretter å opna E18 for trafikk forbi Bommestad att, seier Hansen.

Han seier at det er uvisst når trafikken på staden kan gå som normalt att.

– Statens vegvesen kan i dag ikkje vera meir presise enn at arbeida kan ta éin til to månader, seier Hansen.

