Arbeidstakarar krev større del av kaka i forkant av lønnsoppgjeret

innenriks

– Vi meiner det har skjedd ei endring i styrkeforholda. Arbeidsfolk sit igjen med mindre, seier leiar John-Peder Denstad i LO i Trondheim til Klassekampen.

Denne veka samlar inntektspolitisk utval i LO seg for å meisle ut forslaget til LO-politikken for lønnsoppgjeret i vår. I grunnplanet herskar det betydeleg misnøye med lønnsutviklinga dei siste åra, skriv avisa.

Denstad får støtte frå Ingunn Gjerstad i LO i Oslo, som seier at samanlikna med tidlegare år er stemninga på grunnplanet i fagforeiningane at dei er villige til å stå meir på og gjerne streike for å få større del av verdiane.

– Vi ser avkastingane i bedriftene, som er vesentleg større enn det generelle økonomiske bildet. Det er som Piketty beskriv: Eigarane drar til seg større del av inntektene, seier Denstad.

Han meiner streikeviljen er større enn på mange år og seier det blir snakka høgt om streik.

Gjerstad viser til at det har vore rekordstore utbytte for eigarane dei siste åra. I 2018 fekk aksjonærar i norske selskap heile 537 milliardar kroner i utbytte.

– Det er ein aukande ubalanse, det blir tatt ut aukande overskot frå andre sida. Forskjellane aukar. Og det er folk villige til å kjempe mot. Grunnplanet føler at toppane ikkje vil gå langt nok, seier ho.

