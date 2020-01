Frp går ut av regjeringa

innenriks

– Eg tok oss inn i regjering, no tar eg oss ut av regjering. Me får rett og slett ikkje gjennomført nok av Frps politikk til at det er verdt å bli påført fleire tap, sa Frp-leiaren på ein pressekonferanse måndag.

Det var heimhentinga av ei 29 år gammal terrorsikta kvinne frå Syria som fekk partiet til å seia takk for seg.

– Me har heile tida vore villige til å henta heim uskuldige barn. Men me kompromissar ikkje med folk som frivillig har slutta seg til terrororganisasjonar, og som aktivt jobbar for å riva ned heile verdigrunnlaget som Noreg er bygt på. Det fekk begeret til å renna over, sa Jensen.

– Det er derfor samla sett ikkje lenger grunnlag for at Framstegspartiet held fram i regjering, heldt ho fram.

Vil ha Solberg

Jensen meiner likevel at statsminister Erna Solberg (H) er den rette til å styra landet. Sjølv vil ho halda fram med å leia Framstegspartiet frå opposisjon.

Jensen sa på pressekonferansen at ho er stolt av politikken Frp har gjennomført i regjering dei siste seks og eit halvt åra. At det var utfordringar òg i den første regjeringsperioden med Høgre, men at det var med regjeringsutvidinga problema for alvor byrja.

– Gradvis vart begeistringa meir og meir borte. Over tid har politikken vorte prega av for mange grå kompromiss, sa Jensen.

– Me kunne stått i dei negative sakene og nokre grå kompromiss viss me hadde fått fleire gode saker me kunne vera stolte av, påpeika ho.

Møtte Solberg

Kunngjeringa kom etter eit ekstraordinært landsstyremøte i Frp måndag ettermiddag. Jensen møtte Solberg ved Statsministerens kontor tidlegare på dagen.

Samtidig med møtet i Frp-landsstyret, der fleire av medlemmene deltok per telefon, heldt regjeringsmedlemmene i Høgre, Venstre og KrF eit eige møte ved Statsministerens kontor.

Framstegspartiet gjekk i regjering saman med Høgre etter valet i 2013, då med Venstre og KrF som støtteparti. I 2018 gjekk Venstre inn i regjeringa, og for eitt år sidan følgde KrF etter. Dermed fekk landet ei borgarleg fleirtalsregjering.

Fryktar styrkt ytterfløy

Arbeidarpartileiar Jonas Gahr Støre seier han trur Frps exit kan føra til at ytre høgre får meir makt, heller enn mindre.

– Erna Solbergs regjering har kollapsa etter berre eitt år. Det borgarlege kaoset er komplett, og det er dårleg nytt for landet. Meir krangel og uføreseieleg styring vil ikkje løysa problema til dømes i helsevesenet og arbeidslivet, uttaler Støre i ein e-post til NTB.

Han understrekar at dei borgarlege partia framleis har fleirtal på Stortinget, og meiner dei må ta ansvar for politikken som blir ført.

– Frp kan ikkje frigjera seg frå snart sju år med høgrepolitikk som har ført til at vanlege folk får mindre å rutta med medan dei rike drar frå, seier Ap-leiaren.

– Ei svekt regjering vil sitja på nåden til eit forsmådd Frp. Det kan gi ytre høgre meir makt og ikkje mindre, seier han.