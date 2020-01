Gjenopptakingskommisjonen held fram Baneheia-behandlinga denne veka

innenriks

– Det er mange utsegner og anna som skal drøftast, og det vil ikkje bli tatt ei avgjerd på dette møtet, skriv leiar Siv Hallgren i ein e-post til NTB.

Viggo Kristiansen vart dømd til 21 års forvaring saman med Jan Helge Larsen for å ha valdtatt og drepe Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) i Baneheia i Kristiansand 19. mai 2000.

Det er sjette gong Kristiansen ber om å få saka behandla i retten på nytt.

Forsvararen, advokat Arvid Sjødin, hevdar at nye analysar og vurderingar av DNA-funn ikkje kan knyte Kristiansen til åstaden, og at ei ny utgreiing av mobilspora stadfestar at Kristiansen ikkje var på åstaden då drapa vart gjorde.

(©NPK)