LO-leiaren fryktar meir politisk uro

innenriks

– Eg er samd med avtroppande finansminister Siv Jensen i at dagens regjering er upopulær. Men det kjem ikkje av for lite Frp-politikk. Snarare tvert imot. Skattekutt til dei rikaste, skvising av vanlege arbeidsfolk, privatisering og sentralisering er politikk drive fram av Frp, seier han.

Han trur likevel ikkje at regjeringsendringa vil bety så mykje for LO-medlemmene og viser til at det framleis er borgarleg fleirtal på Stortinget.

– Det er ikkje forandra. Men eg fryktar meir spel, uro og støy i norsk politikk, seier LO-leiaren.

