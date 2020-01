Listhaug: Dette fekk begeret til å flyte over

innenriks

– Dette var det som fekk begeret til å flyte over. Det har vore stort irritasjon over lang tid i partiet over grå politikk, mange kompromiss og over at vi føler at vi ikkje har fått tydelege gjennomslag på lenge, lenge, seier nestleiar Sylvi Listhaug i Framstegspartiet til NTB.

Listhaug meiner at partiet har handtert saka etter beste evne, men understrekar at dei ikkje kunne ha eit «løpande seminar» om saka så lenge det kunne setje liv i fare.

Ho understrekar at Frp vil følgje eige partiprogram i Stortinget framover, men at partiet samtidig skal opptre ryddig overfor regjeringa.

Listhaug legg til at partiet har mange viktige saker på agendaen.

– Vindkraft, det å få på plass lokal vetorett, slik at ein ikkje blir overkøyrd av statlege styresmakter og sørgje for at det ikkje blir bygt ut fleire kraftkablar til utlandet som gir norske hushald høge straumprisar, blir viktige saker framover, seier Listhaug.

– Utgangspunktet vårt er ikkje å setje inn Jonas Gahr Støre som statsminister, det har det aldri vore. Men det er opp til regjeringa å føre ein politikk som Framstegspartiet kan støtte, held ho fram.

