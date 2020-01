Listhaug: No skal Frp føre eigen politikk

innenriks

Overfor NTB understrekar Listhaug at Frp frå no av vil følgje eige partiprogram. Samtidig vil partiet opptre ryddig overfor regjeringa, seier Listhaug, som legg til at partiet har mange viktige saker på agendaen.

– Vindkraft, det å få på plass lokal vetorett slik at ein ikkje blir overkøyrd av statlege styresmakter, og sørgje for at det ikkje blir bygd ut fleire kraftkablar til utlandet som gir norske hushald høge straumprisar, blir viktige saker framover, seier Listhaug – som dermed markerer støtte til ei viktig sak for Senterpartiet.

– Utgangspunktet vårt er ikkje å setje inn Jonas Gahr Støre som statsminister, det har det aldri vore. Men det er opp til regjeringa å føre ein politikk som Framstegspartiet kan støtte, held den kortast sitjande oljeministeren i norsk historie fram.

Listhaug vart utnemnd som olje- og energiminister 18. desember i fjor, men må truleg allereie denne veka gi frå seg nøklane til kontoret til etterfølgjaren sin. Det er førebels uvisst kven det blir.

