Meir enn 150 stillingar i Posten sikra etter anbodssiger

innenriks

Måndag vart det klart at Posten Noreg AS er vald til leverandør av såkalla motsyklisk distribusjon på vekedagane som blir utan omdeling når omdelingsfrekvensen blir halvert 1. juli.

Kommunikasjonssjef Elisabeth Gjølme i Posten stadfestar overfor FriFagbevegelse at kontrakten fører med seg at ei betydeleg mengd arbeidsplassar i Posten er sikra, og at konsekvensane av færre distribusjonsdagar frå 1. juli dermed blir litt mindre dramatiske.

Anbodssigeren for laurdagsdistribusjon gjekk til selskapet Aktiv Norgesdistribusjon AS. Begge kontraktane varer ut juni 2022.

(©NPK)