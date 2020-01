Moxnes: Bra for landet at Frp mistar makta

innenriks

– Frp-leiarane har vorte godt vande med å bruke statsrådspostane som utspelpostar og å køyre svarte ministerbilar, seier Moxnes.

I ein kommentar like etter at det vart kjent at Frp går ut av firepartiregjeringa, seier Moxnes at Frp har vore på kollisjonskurs med ei folkeleg protestbølgje i Noreg.

– Sjølv om Frp går ut av regjering, vil dei halde på elitestempelet. Der folk flest vil ha mindre forskjellar og ein aktiv distrikts- og næringspolitikk, er Frp forkjemparar for skattegåver til dei rikaste, privatisering og meir makt konsentrert på det sentrale Austlandet. Frp er eit parti for rikfolk, ikkje for folk flest, og på kollisjonskurs med den folkelege protestbølgja i Noreg, seier Raudt-leiaren.

– Så blir det forhåpentlegvis mindre grått og kjedeleg i Stortinget framover, held han fram og legg til at han ser fram til å utfordre Frp i ei lang rekkje saker.

(©NPK)