Ropstad: KrF held fram i regjering

– Eg har samarbeidd godt med Siv i regjering og ser fram til eit konstruktivt samarbeid med Frp i rolla deira frå Stortinget, seier KrF-leiaren til NTB.

Ropstad meiner Frp har mykje å vere fornøgd med etter mange år i regjering.

– Saman har vi gjennomført mange viktige saker for landet vårt, som ei rekordstor utbygging av veg og jernbane, eit kraftig løft for rusomsorga og ein god politikk for å skape vekst og næringsutvikling i heile landet, seier han.

Ropstad slår fast at KrF held fram i regjering.

– Vi er fornøgde med gjennomslaga våre etter eitt år i regjering og har framleis mykje ugjort, både når det gjeld å skape ein betre kvardag for familiane, skape vekst og verdiskaping i heile landet og endå kraftigare kamp mot fattigdom og klimaendringar, seier Kjell Ingolf Ropstad.

