Søviknes: – Siv Jensen har gjort det ho skal gjere

innenriks

Etter pressekonferansen der det vart klart at Frp vel å gå ut av regjering, fortel andre nestleiar Terje Søviknes om prosessen rundt handteringa av den IS-sikta kvinna og barna hennar. Han legg ikkje skjul på at han er fornøgd med Siv Jensens arbeid.

– Rett

– Siv har gjort det ho skal gjere. Ho har både tatt vare på rolla si som statsråd og tryggleiken til norsk personell som har jobba med uthentinga av kvinna og barna i Syria. Ho har halde denne saka på det nivået ho måtte haldast, nemleg hemmelegstempla, seier Søviknes til NTB.

Vidare fortel han at det var rett av Frp å gå ut av regjering på bakgrunn av heimkomsten til den terrorsikta kvinna og barna.

– Dropen

– Dette var dropen som fekk begeret til å flyte over, seier han.

Søviknes seier han trur mange opplever at det året ei grense ved å gå aktivt inn for å hente heim ein person som er sikta for å ha slutta seg til ikkje berre éin, men to terrororganisasjonar.

– Mange opplever no at dei tre andre partia har late kvinna få lov til å bruke barna sine i ei forhandling med Noreg om å kome tilbake hit. Vi forhandlar ikkje med personar som har slutta seg til ein terrororganisasjon, opplyser Søviknes.

Nestleiaren fortel at partiet no vil markere sin primærpolitikk på Stortinget med utgangspunkt i partiprogrammet.

