SV gleder seg over at Frp går ut av regjering

innenriks

– Vi vil no jobbe for å reversere mest mogleg av politikken til regjeringa. Dessverre er det framleis eit borgarleg fleirtal i Stortinget, eit fleirtal for ein heilt annan kurs kan vi først få etter valet neste år, held Lysbakken fram.

Han kallar Frps avgjerd om å gå ut av regjering «eit desperat forsøk frå Frp på å reinvaske seg for det dei har vore med på i regjering, som har gjort at veljarane har snudd dei ryggen».

– Frp går ut av regjering fordi dei synest synd på seg sjølv, slår Lysbakken fast.

