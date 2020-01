Terrorsikta kvinne framleis saman med barna sine

innenriks

29-åringen vart måndag varetektsfengsla i fire veker med brev- og besøksforbod. Ho er òg gitt medieforbod.

Kvinna oppheld seg førebels på sjukehus saman med dei to barna sine og er under overvaking av politiet, opplyste PST på ein pressekonferanse måndag ettermiddag. PST har ingen nye opplysningar om helsetilstanden til barna. Det er tidlegare kjent at barna vil bli tatt hand om av barnevernet, og at dei òg vil få helsehjelp.

Det er ikkje fastsett når kvinna blir flytta frå sjukehuset til fengsel, men det vil ifølgje PST skje snarleg.

(©NPK)