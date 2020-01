DNB står fast ved at fond var aktivt forvalta

innenriks

DNB vart i Borgarting lagmannsrett dømt til å betale tilbake 345 millionar kroner til dei aktuelle fondskundane etter å ha tapt det største massesøksmålet i noregshistoria, men anka dommen. Det skjedde etter at Oslo tingrett gav DNB medhald, ein dom som Forbrukarrådet anka.

Høgsterett starta tysdag den omfattande behandlinga av saka. Saka blir avslutta med replikkar tysdag neste veke. Partane har til saman 5.000 sider med dokumentasjon.

Til dels innfløkt

Dei første dagane går med til innlegg frå DNBs advokat, Frode Innjord.

– Det er ei omfattande og til dels innfløkt sak, sa han i retten.

Saka handlar om forvaltninga av fond – og om forvaltninga var tilstrekkeleg aktiv, slik DNB hevdar. Aktiv forvaltning av fond skil seg frå indeksfond, som leverandørane tar langt lågare gebyr frå kundane for.

– Vi har hatt fire forvaltarar som har jobba med å prøve å analysere selskap og finne dei som vi hadde mest tru på. Vi meiner den aktive forvaltninga har gitt utslag i andre resultat enn i eit indeksfond. Det meiner vi å kunne leggje fram prov for, seier informasjonsdirektør Even Westerveld i DNB til NTB.

Meiner det var nok aktivitet

Han poengterer at fondet saka handlar om, etter kostnader gjorde det betre enn indeksen det vart målt mot i dei ti åra som banken opphavleg vart saksøkte for.

– Då endra Forbrukarrådet det til dei fem dårlegaste åra, og der er vi heilt samde med Forbrukarrådet om at avkastinga ikkje var god nok, seier Westerveld.

Han meiner likevel at banken hadde ei forvaltning som var aktiv nok til at fondet kunne ha gjort det betre enn indeksen. Informasjonsdirektøren peikar òg på at kundane fekk til saman 2,6 milliardar kroner i avkasting dei fem åra som søksmålet gjeld.

Forbrukarrådet meiner at kundane ikkje har fått det dei har betalt for, nemleg ei aktiv fondsforvaltning.

– Når bankar sel oss noko vi ikkje har fått, må dei betale tilbake eller i det minste gi oss eit prisavslag. Det prinsippet gjeld i alle andre bransjar og bør òg gjelde her, seier forbrukardirektør Inger Lise Blyverket til NTB.

(©NPK)