Ein femte mann arrestert og sikta i dobbeltdrapssaka i Bergen – nektar straffskuld

Ei 29 år gammal kvinne og ein 43 år gammal mann vart funne drepne ved Osavatnet 13. januar.

Tysdag opplyste Vest politidistrikt at ein mann i 20-åra er blant dei no fem arresterte. Han er sikta for drap eller medverknad til dette.

Gjennom dagen har politiet avhøyrt mannen. Avhøyret varte i rundt seks timar, opplyser forsvararen til mannen, advokat Kaj Wigum, til Bergens Tidende.

– Han erkjenner ikkje straffskuld. Mistankegrunnlaget som vart presentert, er særs tynt, seier Wigum til avisa.

Det er førebels ikkje kjent om mannen skal varetektsfengslast.

Etterforskinga av saka går framleis for fullt med 30–40 tenestepersonar involverte i etterforskinga. Totalt er fem personar sikta for drap eller medverknad til drap. I tillegg er éin person sikta for bevisøydelegging.

Politiet har avhøyrt fleire vitne, somme fleire gonger.

– Ei rekkje avhøyr står att, mellom anna med fleire av dei sikta, opplyser politiet.