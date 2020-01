Mektig KrF-fylke: Hareide eit godt namn

innenriks

– Det er eit godt namn. Det tenkjer eg å gi uttrykk for. Han har solid erfaring og har ikkje minst vore statsråd. Han er ein veldig aktuell kandidat, seier fylkesleiar Per Sverre Kvinlaug i Agder til NTB.

Kvinlaug understrekar at det òg er mange andre gode KrF-namn, og at han har tiltru til at partileiinga legg ein kabal som partiet er tent med.

Samtidig meiner Kvinlaug, som leier eitt av dei største og mektigaste fylkeslaga i KrF, at Hareide har ein spesiell posisjon i partiet.

– Han kan sikre gode gjennomslag og markere oss i regjering på statsrådsnivå og er ein av dei som verkeleg kan klare det. Samtidig er det viktig at det er eit perspektiv framover, også for partiet generelt, det er det ingen tvil om.

Kvinlaug peikar på at mykje no handlar om å byggje opp KrF-laget fram mot valet i 2021.

Det som talar mot Hareide, er at han røysta mot Granavollplattforma og stod i front for den raude og tapande fløya i retningsvalet til partiet for vel eitt år sidan. Samtidig gir fleire KrF-fylkesleiarar overfor VG uttrykk for at dei ønskjer Hareide i regjering.

Hareide sjølv har førebels ikkje kommentert spekulasjonane.

