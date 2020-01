Oslo Børs fall ein halv prosent

innenriks

Equinor var som vanleg mest omsett, og aksjen fall med 1,48 prosent. På omsetningslista følgde deretter Nel (+0,58 prosent), Mowi (-0,09), Norsk Hydro (-0,31) og Telenor (-0,66).

Like etter at børsen stengde, varsla hydrogenselskapet Nel at dei vurderer ein retta emisjon på 89 millionar aksjar, skriv E24. Kursen var tysdag på 10,49 kroner, noko som gir emisjonen ein verdi på 936,6 millionar kroner.

Prisen på nordsjøolje fall ved 13-tida tysdag, men tok seg litt opp igjen seinare på ettermiddagen. Då børsen stengde, vart eit fat nordsjøolje omsett for nær 65 dollar.

I Frankfurt fall Dax 30-indeksen med 0,01 prosent, medan CAC 40 i Paris hadde ein nedgang på 0,67 prosent. I London fall FTSE 100-indeksen med 0,65 prosent.

I USA hadde Dow Jones-indeksen stige med 0,17 prosent ved 17-tida, medan S&P 500 hadde auka med 0,39 prosent.

I Asia fall Nikkei-indeksen i Tokyo med 0,91 prosent, medan Hongkong-børsen fall 2,81 prosent. Børsfallet blir mellom anna forklart med uroa for eit større utbrot av coronavirus, som meir enn 200 menneske har vorte sjuke av.

