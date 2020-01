PST vurderer om barna til IS-sikta kvinne skal få bistandsadvokat

innenriks

Politiets tryggingsteneste (PST) opplyser til NTB at kvinna, som måndag vart varetektsfengsla i fire veker, framleis er saman med barna sine.

– Førebels har barna ikkje fått utnemnt eigen bistandsadvokat, men kor nødvendig dette er, blir fortløpande vurdert opplyser seniorrådgivar Annett Aamodt i PST.

Etter at kvinna og barna kom til Noreg natt til laurdag, har dei opphalde seg på sjukehus, men med overvaking av politiet. Barnevernet er involvert i saka.

– Barna blir tatt vare på av relevante hjelpeinstansar. Nærare detaljar rundt dette ønskjer vi ikkje å gi av omsyn til barna, seier Aamodt.

Det er ikkje bestemt når kvinna blir flytta til ein stad for varetekt, men måndag opplyste PST at det vil skje snarleg.

Kvinna er sikta for å ha vore ein del av IS og Nusrafronten i perioden 2013 til 2019. Saman med den fem år gamle sonen og den tre år gamle dotter si, vart ho førre veke henta heim til Noreg av norske styresmakter. Det er antatt at sonen er alvorleg sjuk.

Saka har vekt reaksjonar, og måndag vart det klart at Frp forlèt regjeringa som følgje av motstand mot å hente den IS-sikta kvinna til Noreg. Partiet tok dissens i saka då ho vart behandla i regjeringa.

