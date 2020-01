Sveinung Rotevatn varslar grønare regjering

innenriks

– Miljøpolitikken er ein av grunnane til at det føretrekte regjeringsalternativet vårt har vore oss sjølv, KrF og Høgre. Når det no er det vi får, er sjølvsagt både planen og håpet at miljøpolitikken skal bli endå meir ambisiøs enn han har vore, seier Sveinung Rotevatn (V) til NTB.

– Det har vore ei blågrøn regjering, og ho blir endå grønare no. Det er positivt, seier han.

Han understrekar at regjeringa framleis skal jobbe for å gjennomføre plattforma frå Granavolden.

– Men det er klart at viss det er saker der Frp ikkje vil samarbeide med regjeringa, så må vi sjå til andre parti, seier Rotevatn.

Det betyr at regjeringa òg kan søkje samarbeid med den raudgrøne opposisjonen for å få klima- og miljøsaker igjennom.

– Dette blir ei mindretalsregjering, og vi må ha igjennom sakene våre i Stortinget. Det blir krevjande, for det er ikkje slik at det står ein opposisjon klar med opne armar for å vedta ambisiøs miljøpolitikk. Snarare tvert imot, seier Rotevatn.

