Tenåring innlagt på sjukehus etter å ha rusa seg på muskatnøtt

innenriks

Som følgje av innlegginga for om lag ei veke sidan har politiet og rektor Tor Eriksen ved Bardu ungdomsskule kalla inn til foreldremøte der alle ungdomsskular og vidaregåande skular i regionen er inviterte til å delta, skriv NRK.

– Dette er alvorleg fordi det er ein LSD-liknande rus som kan gi hallusinasjonar. Rusen kan vare i fleire dagar, og dersom dette blir brukt i samanheng med alkohol blir det ekstra alvorleg, seier Eriksen.

Det var Troms lensmannsdistrikt som varsla rektoren om at det hadde vore brukt muskatnøtt i ungdomsmiljøet.

– At vi no registrerer dette, bekymrar oss. Muskatnøtt er giftig og kan vere svært skadeleg. Derfor ønsker vi å informere og førebyggje, slik at dette ikkje skjer igjen, seier John-Kåre Granheim i politiet i Midt-Troms til NRK.

Kanalen skriv at bruk av krydderet ikkje er eit nytt fenomen på landsbasis. I ein femårsperiode på 2000-talet fekk Giftinformasjonen omtrent 50 førespurnader om akutte og kroniske inntak av muskatnøtt hos menneske.

(©NPK)