To personar om bord i småfly som har havarert ved Kongsvinger

I ei pressemelding frå Innlandet politidistrikt heiter det at det er for tidleg å seie noko om tilstanden til dei to som var om bord. Dei pårørande har ikkje vorte varsla.

– Det er eit lite einmotorsfly som har havarert under landing på ei flystripe på 800 meter, 10 kilometer nord for Kongsvinger, seier stabssjef Pål Erik Teigen i Innlandet politidistrikt til NTB.

– Vi jobbar no med å få personalia og tilstand på det reine, seier han vidare.

Havarikommisjonen har vorte varsla. Teigen beskriv flyplassen som ein «liten flyplass med liten aktivitet». Alle nødetatar har rykt ut.

Til VG seier Teigen at politiet vil avhøyre vitne til ulykka. Same avis får opplyst frå Hovudredningssentralen at to luftambulansar er på staden.

Glåmdalens reporter på ulykkesstaden opplyser at småflyet ligg opp ned utanfor enden av landingsstripa.

Flyplassen ligg om lag 10 kilometer nord for Kongsvinger sentrum, langs fylkesveg 210.