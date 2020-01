56-åring tilstår dobbeltdrap i Bergen

innenriks

56-åringen gav ei lang forklaring til politiet tysdag ettermiddag og kveld.

– Han har erkjent straffskuld for dei forholda siktinga gjeld, opplyser advokat Einar Råen til NTB.

Politiet stadfestar i ei pressemelding at mannen var i avhøyr tysdag, men ønskjer ikkje å kommentere opplysningane om at han erkjenner straffskuld. Dei legg til at dei ønskjer å gjennomføre fleire avhøyr med 56-åringen.

Venta på soning

56-åringen er godt kjend av politiet frå tidlegare av og har ei rekkje dommar bak seg. Han venta på å sone ein fem månader lang dom då drapa skjedde for om lag ei halvanna veke sidan, skriv Bergensavisen.

I fjor haust vart han dømd til eitt års fengsel, og fem månader var utan vilkår, for handlingar han gjorde i 2016 og 2017. Tiltalepunkta gjaldt mellom anna oppbevaring av narkotika og ruskøyring med bil.

Dei etterlatne til den drepne kvinna er no letta over tilståinga til 56-åringen, ifølgje bistandsadvokaten.

– Dei etterlatne har mange spørsmål, men førebels få svar. Dei har full tillit til den omfattande etterforskinga til politiet, og at ho vil gi dei oppklaring, seier bistandsadvokat Ivar Blikra til Bergens Tidende.

Seks menn sikta

Ei 29 år gammal kvinne og ein 43 år gammal mann vart funne drepne under ein presenning ved Osavatnet måndag 13. januar. Begge er kjende for politiet frå før.

Teorien til politiet er at dei to vart drepne ein annan stad og frakta til Osavatnet i bil. Ifølgje fleire medium hadde offera omfattande stikkskadar. Politiet har uttala at dei drepne ikkje var tilfeldige offer.

Totalt er no seks menn sikta i saka. Fem av dei er sikta for drap eller medverknad til drap, og 56-åringen er ein av dei. Ein sjette mann er sikta for øydelegging av prov og vart lauslaten førre veke.

Så seint som måndag denne veka vart ein av dei sikta – ein mann i 20-åra – arrestert. Han blir ifølgje politiet framstilt for varetekt klokka 12.45 onsdag.

Drepne på eit hospits

Politiet trur at drapa skjedde på eit hospits i Møllendalsveien 19 i Bergen, og at dei drepne vart frakta derifrå til funnstaden.

Eit vitne har sagt at han såg to bilar som køyrde sakte oppover ein grusveg søndag 12. januar nær staden der dei døde vart funne dagen etter. Politiet ser på observasjonen som veldig interessant, ifølgje NRK.

NRK har òg snakka med ein grunneigar som såg tre menn kome ut av ein bil på eigedommen sin måndag, fleire kilometer vest for funnstaden, og dei hadde med seg ein presenning. Grunneigaren bad deretter dei tre om å kome seg vekk frå eigedommen, noko dei gjorde.