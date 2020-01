Eigar får kraftig kritikk etter at 60 tonn tung kran velta

innenriks

Ingen personar vart skadde i velten, men to bilar vart knuste og ein lastebil vart skadd då krana velta på ein byggjeplass 12. november i fjor.

I ein førebels rapport som NRK har fått innsyn i, kjem Arbeidstilsynet med kraftig kritikk mot Mikkelsen Kran og Transport, som eig krana.

I rapporten blir det mellom anna peika på at tryggingssystema til krana var feilprogrammerte ved at dei var innstilt på 16 tonn motvekt, utan at motvekta var montert. Dei peikar òg på at ingen av støttebeina var sikra med låseboltar.

Samtidig peikar dei på manglande risikovurdering, og at kranføraren mangla tilstrekkeleg erfaring.

Arbeidstilsynet er òg kritiske til at kranføraren fekk styre ei mobilkran på eiga hand, sjølv om personen som gav opplæringa, meinte at kranføraren ikkje var kompetent.

Politiet er òg inne i saka og etterforskar om arbeidsmiljølova vart broten.

Eigar av Mikkelsen Kran og Transport, Bent Mikkelsen, ønskjer ikkje å kommentere saka overfor NRK.

