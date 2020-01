Framleis dårleg med skiføre i store delar av landet

innenriks

Det er varsla mildare og våtare vêr på Vestlandet og i Midt-Noreg dei neste dagane.

– Torsdag kjem det inn ein vêrfront frå sørvest. Dette vil føre til høgare temperaturar og nedbør på Vestlandet og i Midt-Noreg torsdag ettermiddag, fortel statsmeteorolog Anne Solveig Andersen til NTB.

Den same vêrfronten vil røre seg vidare nordover og treffer Nord-Noreg torsdag kveld.

– Berre Austlandet og Finnmark slepp unna vêret fronten har med seg, legg ho til.

Laurdag og søndag fører endå ein vêrfront til mildvêr og nedbør i Sør-Noreg. Austlandet slepp endå ein gong unna dei verste nedbørsmengdene.

Kraftig vind i nord

I helga er det moglegheiter for periodar med kraftig vind frå nord i store delar av Nord-Noreg.

Laurdag held den nordlege vinden fram, og det er fare for ein del byevêr i heile regionen. Temperaturen vil variere noko.

I Nord-Noreg blir det periodar med snø og lågare temperaturar på starten av neste veke. Det er òg fare for ein del vind og kuling frå aust og nordaust.

På Svalbard vil vindstyrken auke fram til fredag og deretter stabilisere seg.

Noko uvisst måndag og tysdag

– Slik det ser ut no, vil eit lågtrykk prege vêret i Sør-Noreg tidleg neste veke. Også Austlandet kan oppleve nedbør i denne perioden, opplyser statsmeteorolog Andersen.

Andersen fortel at det ikkje er umogleg at det kan dukke opp eit farevarsel eller to i neste veke.

– Lågtrykket kan fort føre til farefullt vêr, men for augneblinken er det for tidleg å seie noko konkret om dette, seier ho til NTB.

(©NPK)