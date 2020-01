KLP går inn i søksmål mot Danske Bank

innenriks

Det stadfestar den norske fondsforvaltaren overfor Dagens Næringsliv. KLP meiner dei har tapt pengar som følgje av det store fallet i aksjekursen.

– Verdien av investeringa vår i banken har halvert seg på to år. Då har vi eit ansvar som forvaltar av pensjons- og sparepengar å sørgje for at vi får delen vår av eventuelle rettsoppgjer, seier Jeanett Bergan, leiar for ansvarlege investeringar i KLP, til avisa.

I søksmålet blir Danske Bank kravd for nær 1,5 milliardar danske kroner, ifølgje den danske advokaten til investorane Ole Sigetty. Det svarer til nær to milliardar norske kroner etter kronekursen i dag.

Hittil er KLP éin av 63 investorar i søksmålet.

Pressesjef Øystein Schmidt i Danske Bank Noreg seier dei er kjente med søksmålet, men har ingen ytterlegare kommentarar på noverande tidspunkt.

Søksmålet kjem i kjølvatnet av at Danske Bank vart ramma av ein kvitvaskingsskandale i 2018, som fekk aksjekursen til å stupe. Saka handlar om mogleg kvitvasking av inntil 200 milliardar euro frå Russland og andre austblokkland til Vesten i perioden frå 2007 til 2015.

