Krekars advokat ber om utsetjing til ny justisminister er på plass

Ifølgje NRK finst det ei teoretisk moglegheit for at avgjerda om utlevering kan kome før ein ny justisminister er på plass – sjølv om statsminister Erna Solberg (H) har sett som mål at regjeringskabalen utan Frp skal vere klar innan slutten av januar.

Forsvararen til Krekar, advokat Brynjar Meling, har arbeidd med ein klage på gildskapen til avtroppande justisminister Jøran Kallmyr (Frp). Bakgrunnen er at advokaten meiner at Frp-statsrådane er ugilde i saka sidan partiet har ein politisk ambisjon om å sende Krekar ut av landet.

– Ein siger til mulla Krekar

– Framstegspartiet gjekk ut av regjeringa, og det gjorde dei utan at dei har klart å oppfylle vallovnaden sin om å bli kvitt mulla Krekar. Så det er i alle fall ein siger til mulla Krekar, seier Meling til NRK.

Høgsterett forkasta tidlegare denne månaden anken frå mulla Krekar i utleveringssaka. No er det i første omgang opp til Justisdepartementet å bestemme om Krekar kan utleverast til Italia.

Viss vedtaket blir klaga på, er det Kongen i statsråd som endeleg avgjer spørsmålet om utlevering.

Nye rundar

Dersom departementet kjem til at han skal utvisast, varslar Brynjar Meling nye rundar i retten med mellombels åtgjerd, stemning og eventuelle ankar. I tillegg vil han anke han inn til Menneskerettsdomstolen i Strasbourg.

– Vi er i gang med å ta saka til Strasbourg allereie no. I ei vanleg sak måtte vi kanskje ha venta til departementet hadde behandla saka ferdig, sa Meling til NTB etter avgjerda i Høgsterett.

Najmuddin Faraj Ahmad (63), kjend som mulla Krekar, vart 15. juli i fjor arrestert av politiet etter at ein italiensk domstol same dag dømde han til tolv års fengsel for terrorforbund. Ifølgje italienske styresmakter leidde Krekar eit terrornettverk kalla Rawti Shax.

Mulla Krekar kom til Noreg som kvoteflyktning i 1991. Han vart i 2003 arrestert og sikta for terrorrelatert verksemd i Irak. Sidan har han vore involvert i ei rekkje rettssaker, mellom anna om han kan utvisast.

