Person gjort greie for etter bustadbrann i Rogaland

Sørvest politidistrikt fekk klokka 4.31 melding frå ein person som vakna av eit smell og som såg røyk og flammar frå nabohuset.

Brannvesenet driv ettersløkking på staden og vil vere på staden framover, opplyser politiet.

Det var i ein periode uvisst kvar personen som er registrert på adressa, var. Røykdykkarar gjekk gjennom huset fleire gonger utan funn av nokon i huset. Like før klokka 6 onsdag morgon melder politiet at personen er gjort greie for.

Fem personar frå to bueiningar i bustaden som ligg ved bustaden som brann, vart evakuerte. Operasjonsleiar Jøran Solheim i Sørvest politidistrikt seier til NTB i 5-tida at det ikkje er behov for ytterlegare evakuering.

