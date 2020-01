Politiet erklærer Lørenskog-forsvinninga som eit uoppklara drap

innenriks

Det kjem fram i den nasjonale drapsstatistikken til Kripos for 2019.

– Vi veit ikkje noko eksakt tidspunkt enno. Det er derfor naturleg å setje datoen til den dagen ho vart meld sakna, seier politiinspektør Tommy Brøske i Aust politidistrikt til NRK.

Politiet seier at det er naturleg å overføre saka til statistikken over uoppklara drap sidan hovudhypotesen til politiet er at 68-åringen vart drepen.

68 år gamle Anne-Elisabeth Hagen forsvann frå heimen sin i Sloraveien i Lørenskog 31. oktober 2018.

(©NPK)