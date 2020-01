Rettshjelpskoordinator anslår minst 10.000 Nav-offer berre etter 2012

innenriks

Advokat Olav Lægreid er saman med advokat Karoline Henriksen utnemnd av regjeringa som koordinatorar for rettshjelpsordninga som er oppretta i samband med Nav-skandalen.

Lægreid meiner at det truleg er langt fleire som har rett til hjelp enn dei som så langt har nytta seg av ordninga.

– Eg trur ikkje det har kome godt nok fram at dette er ei heilt open og gratis ordning, og ein treng ikkje oppfylle vilkåra som elles gjeld for å få fri rettshjelp, seier Lægreid.

– Ordninga bør utvidast

Han meiner òg at anslaget frå Nav på at rundt 2.400 er ramma av Navs feilaktige lovtolking etter 2012, er sett altfor lågt.

– Anslaget mitt er at det berre etter 2012 er snakk om minst 10.000 saker. Det baserer eg på at berre 10 prosent av alle saker blir klaga inn til klageinstansen, og berre 10 prosent av desse igjen går vidare til Trygderetten. Så langt har Trygderetten behandla over 100 trygdeeksportsaker til EØS-land frå perioden 2012–2019. Det skulle tyde at det finst anslagsvis 10.000 tilsvarande saker i same periode, seier Lægreid.

– Og går vi tilbake til 1994, er det sjølvsagt snakk om langt fleire, påpeikar han.

Lægreid seier han ikkje skjønar kvar Nav har fått anslaget på 2.400 saker frå.

– Nav har sjølv erkjent at dei ikkje har hatt noko system for å registrere saker om trygdeeksport til EØS, og då kan dei vanskeleg finne dei igjen eller ha sikre tal på kor mange saker det er, meiner han.

Nav meiner anslaget er for høgt

Magne Fladby, seksjonssjef i Nav og leiar for innsatsteamet, skriv i ein e-post at anslaget på 2.400 tilbakekrevjingssaker byggjer på grundige analysar.

– Det er berre delvis rett at Nav ikkje har eit system for å registrere trygdeeksport til EØS-sakene. Når det gjeld dei 2.400 tilbakekrevjingssakene, er AAP-sakene merkte med utland. Det er vanskelegare å finne sjukepengesakene, men også desse er moglege å finne att ved søk, skriv han.

– Så har vi tidlegare òg sagt at talet kan auke noko, fordi det står att noko analysearbeid. Det er viktig å presisere at anslaget på 2.400 saker gjeld tilbakekrevjingssaker og omfattar altså ikkje saker med feilaktig stans og avslag. Vi jobbar med anslag på saker med stans og avslag av ytingar, men har til no prioritert tilbakekrevjingssakene, skriv han.

Kritiserer regjeringa for handlingslamming

Regjeringa har avgrensa rettshjelpsordninga til saker etter 1. januar 2012 og berre for ytingane sjukepengar, arbeidsavklaringspengar og pleiepengar. Lægreid meiner avgrensingane er uheldige, og seier han er overtydd om at saka kjem til å vekse både bakover i tid og i talet på ytingar.

Regjeringa har sett ned eit utval som skal konkludere i desse spørsmåla innan 1. juni. Lægreid meiner ein ikkje treng utvalet til å slå fast at saka gjeld langt fleire.

– Både fleire rettsavgjerder i Trygderetten og utsegner frå andre juristar med ekspertise på området har allereie slått fast at saka òg gjeld for perioden 1994–2012. Ved å vente på kommisjonen påfører regjeringa seg sjølv ei handlingslamming, seier han.

– Utvide rammene

Han oppmodar regjeringa til å utvide rammene for rettshjelpa og gi klar beskjed til innsatsteamet i Nav om å ikkje avvise saker frå før 2012.

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) skriv i ein e-post at ho meiner det er rett å vente til det uavhengige utvalet har sagt sitt om dette spørsmålet.

– Granskingsutvalet tar sikte på å levere ein delrapport om 2012-spørsmålet allereie i slutten av januar. Samtidig jobbar vi målretta og intensivt med oppryddinga, skriv ho.

– Dersom granskingsutvalet kjem fram til at saker òg før 2012 må gåast gjennom, skal vi ta dei nødvendige grepa for å rydde opp. Gjennomgang av tilbakebetalingssaker og straffesaker før 2012 vil eventuelt måtte gjerast av Riksadvokaten og Nav. Då vil vi òg ta stilling til ei eventuell utviding av rettshjelpsordninga, skriv Hauglie.

Fakta om trygdeskandalen

* Sidan minst 2012 har Nav feiltolka ei EU-forordning som gir rett til å ta med seg sjukepengar, arbeidsavklaringspengar og pleiepengar til andre EØS-land. Det er ikkje avklart om feiltolkinga òg strekkjer seg lenger tilbake i tid.

* Minst 78 personar blir antatt å vere urett dømde for trygdesvindel på grunn av feil rettsbruk i tidsrommet 2014–2019, ifølgje oppdaterte tal frå Riksadvokaten per 17. desember.

* Av desse er 48 personar dømde til fengsel utan vilkår, 21 fengsel på vilkår og 9 personar samfunnsstraff.

* Minst 2.400 trygdemottakarar har fått krav om tilbakebetaling dei ikkje skulle fått. Nav har omgjort ei rekkje feilaktige saker, og hadde i midten av desember betalt ut rundt 5 millionar kroner til folk som har fått urette krav.

* Riksadvokaten har bede Nav om å avklare om feilen òg gjeld andre trygdeytingar, og dessutan om han gjeld lenger tilbake i tid.

* Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) har sett ned eit utval som skal granske saka og levere rapporten sin innan 1. juni neste år.

* Samtidig undersøkjer Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité saka, med utgangspunkt i forklaringa frå Hauglie til Stortinget 5. november. 9. og 10. januar heldt kontrollkomiteen open høyring i saka.

* Raudt, SV og MDG har varsla mistillit mot Hauglie i saka. Ap og Sp har uttala at dei førebels ikkje har bestemt seg.

(Kjelde: Riksadvokaten, Nav)

