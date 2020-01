Sp vil flytte vegpengar frå Austlandet til Vestlandet

innenriks

Den tidlegare fylkesordføraren i Sogn og Fjordane har sett seg lei av det ho meiner er ei urettferdig fordeling av vegmidlane i Noreg.

– Vestlandet og andre distrikt må få ein større og meir rettferdig del av den totale kaka, seier Følling til NRK.

Følling siktar til den manglande rassikringa langs vegar på Vestlandet. I fjor la Statens vegvesen fram tal som viser at det vil koste 71 milliardar kroner å rassikre vegnettet i Noreg.

Ho er kritisk til at det mellom anna blir bygt ny E18 for 40 milliardar kroner, og at jernbaneprosjektet Indre intercity er prognosert til å koste 148 milliardar kroner

Følling får støtte frå samferdselspolitisk talsperson i Senterpartiet, Siv Mossleth.

– Ein veldig stor del av dei totale midlane til samferdsel går til det sentrale Austlandet. Vi må sjå om vi får vridd meir pengar over til rassikring i distrikta, seier ho til NRK.

