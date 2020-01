Viken kan ryke med Frp i opposisjon

innenriks

– Eg vil ikkje avvise at vi kan reversere Viken. Det kjem an på kva våre fylkesvalet meiner, seier stortingsrepresentant Jon Helgheim (Frp) til Klassekampen.

Til Dagsavisen, som var først med saka seier Helgheim at «hva som skal skje med Viken er absolutt en interessant sak».

– Det er ein god del faktorar som spelar inn, som vi ikkje har kontroll på, men vi avviser ikkje noko no, seier Helgheim som sit i kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget.

Eit fleirtal i fylkestinget som blir styrt av dei raudgrøne, har allereie sagt at dei vil legge ned fylket og har varsla ein søknad til Stortinget om dette etter stortingsvalet neste år i håp om at eit nytt stortingsfleirtal vil splitte opp fylket igjen, skriv Dagsavisen.

Kan skje raskt

Men oppsplittinga av Viken, som består av dei tre gamle fylka Østfold, Akershus og Buskerud, kan skje raskare enn det.

Etter regjeringsexiten til Frp denne veka kan det allereie no bli fleirtal i Stortinget for å oppløyse Viken, dersom eit slik initiativ skulle komme frå fylkeskommunen.

Fylkesleiar for Frp i Viken, Liv Gustavsen, seier til avisa at dei no står fritt til å følgje eigen politikk. Ho understrekar likevel at ho ikkje har snakka med fylkesstyret i Frp etter at partiet trekte seg ut av regjeringa måndag.

– Men for min eigen del kan eg seie at eg ikkje ser bort ifrå at Frp vil gå inn for å løyse opp Viken, seier Gustavsen.

Glad for kvar og ei moglegheit

Førstekandidat i Viken Sp og nestleiaren i partiet, Agnes Beate Tvinnereim, seier at ho treng tid til å finne ut om tida er moden for å søke Stortinget om oppløysing «akkurat nå», men seier ho er glad for «enhver mulighet til å oppløse Viken raskest mulig».

Eirik Sivertsen (Ap), andre nestleiar i kommunal- og forvaltningskomiteen, seier det er truleg at Ap i Stortinget vil stemme for ei oppløysing av Viken dersom det skulle komme ein søknad allereie før 2021.

