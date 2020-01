Flyplass må halde stengt laurdag på grunn av sjukdom

innenriks

– Dette er siste utveg. Vi har prøvd å stengje ned litt mellom avgangane for å spare inn nokre timar, men vi kom til kort, seier vakthavande i flytårnet i Mo i Rana, Hans Martin Valrygg, til NRK.

Når to av fire er borte med sjukdom, er det uråd å halde flyplassen open utan å gå på akkord med arbeidsmiljølova.

Valrygg seier at dette er første gongen dei har komme i ein slik situasjon.

– Vi som er igjen, er såpass overarbeidde frå tidlegare i veka. Vi må halde oss innanfor arbeidsmiljølova, seier han til NRK.

Det er berre Widerøe som flyr til og frå flyplassen i Mo i Rana i Nordland. Laurdag blir ein innkomst og ein avgang innstilte, medan det søndag er fire avgangar og ein innkomst som må innstillast ved flyplassen.

– Dette er beklageleg overfor passasjerane våre, som blir lidande, men når situasjonen har oppstått, har vi gjort vårt beste for å booke om passasjerar til andre flygingar. seier kommunikasjonssjef Catharina Solli i Widerøe til NTB.

Ho understrekar at Widerøe ikkje dekkjer kostnader for hotell eller bakketransport, og at kundane det gjeld, må kontakte forsikringsselskapet sitt eller Avinor om dette.

– Det er leitt når slike ting oppstår, og vi veit at somme ikkje kjem fram i tide på grunn av denne situasjonen, seier Solli.

