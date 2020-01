Siv Jensen: – Å gjere regjeringa litt raudare ser eg ikkje på som ei forbetring

innenriks

– For kort tid sidan ville Knut Arild Hareide (KrF) felle Erna Solberg (H) for å setje inn Jonas Gahr Støre (Ap) som statsminister. Det er ingen samarbeidsinvitasjon til Frp å utnemne han som ny samferdselsminister, seier Siv Jensen i eit intervju på Frps nettsider.

– Eg har kritisert regjeringa for å vere for grå. Å gjere henne litt raudare ser eg ikkje på som ei forbetring, seier Jensen.

Ho gjentar dermed bodskapen den parlamentariske leiaren av partiet, Hans Andreas Limi, kom med i eit intervju med NTB tidlegare fredag.

– Nokon av desse statsrådsutnemningane ville ikkje vore førstevalet vårt, seier Limi til NTB.

– Raja har eit svært svakt utgangspunkt

I tillegg til Hareide nemner Jensen utnemninga av Venstres Abid Raja som kulturminister som eit problematisk trekk.

I intervjua blir det vist til at Raja i fjor haust skulda Frp for å drive «brun propaganda» i samband med at han kritiserte eit utspel frå Frp om snikislamisering. Jensen meiner det gir han eit krevjande utgangspunkt når han no skal prøve å få røyster frå Frp i Stortinget.

– Raja har eit svært svakt utgangspunkt og ein betydeleg jobb å gjere om han ønskjer noka form for samarbeid, seier Jensen.

Raja hyllar Jensens ærlegdom

– Eg synest det er veldig bra at Siv Jensen seier det på ein så ærleg måte. Eg vel å tolke det som at det òg er ei oppfordring til at eg skal ta initiativ og betre samarbeidet der det er dårleg, seier Raja til NTB.

Raja understrekar at han òg tidvis har samarbeidd godt med Frp, og trekkjer fram samarbeidet med tidlegare samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i førre stortingsperiode.

– Så legg eg ikkje skjul på at det òg har vore turbulent til tider. Det å byggje relasjonar til Frp vil vere ein jobb for meg som statsråd.

