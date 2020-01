BankID-trøbbel for Telenor-kundar retta

innenriks

Tenesta var nede frå rundt klokka 10.30 til klokka 11.30, men bruk og innloggingar òg feila for nokre kundar tidlegare måndag formiddag.

Feilen låg hos Telenor, opplyser informasjonssjef Magnus Line i Telenor til NTB.

Også førre veke var det BankID-trøbbel på mobil for Telenor-kundar og andre.

– Vi har teknikarar som jobbar med å finne ut av kvifor dette skjer med jamne mellomrom, men det er dessverre sånn at plattforma ikkje er så stabil som vi skulle ønskje. Vi forstår at det er ugunstig for kundane, seier Line vidare.

(©NPK)