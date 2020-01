Forsvarstopp: Russland varslar ikkje øvingar

innenriks

Russarane har ikkje krenkt norsk territorium, verken på land, i lufta eller til havs, seier generalløytnant og sjef i FOH, Rune Jakobsen. Han innrømmer likevel at det finst problematiske faktorar, skriv Dagbladet.

– Russland varslar ikkje øvingar, slik dei etter internasjonale forpliktingar er pålagde. For å unngå varslingsplikta lagar dei mange små øvingar slik at dei unngår dei internasjonale forpliktingane om varsling og invitasjon av internasjonale observatørar, seier han.

– Urovekkjande

At russarane ikkje varslar om militære øvingar, er særs urovekkjande, meiner Høgres forsvarspolitiske talsperson på Stortinget, Hårek Elvenes.

– Russlands øvingsmønster har dessutan vorte meir offensivt enn tidlegare. Russland øver på å nekte Nato å operere i Austersjøen, Nordsjøen og Norskehavet. Vi såg det seinast under øvinga Ocean Shield, seier Elvenes til NTB.

Han meiner at norsk nærvær i nordområda er viktig for å hindre ei aukande stormaktsrivalisering i norske nærområde.

– Vi treng sterkare nærvær i desse områda med fleire fartøy. Den nye langtidsplanen for Forsvaret bør ta vare på dette, seier Elvenes.

Russarane har skapt nytt system

FOH-sjefen understrekar at forholdet mellom den russiske nordflåten og dei norske styrkane i nord er profesjonelt og korrekt. Dei siste åra har dei russiske styrkane òg utvikla seg i nye retningar, ifølgje Jakobsen.

– Vi ser òg at russarane på forholdsvis kort tid har utvikla ein militær mobilitet. På få år har dei klart å skape eit system der troppar og militært materiell blir flytta raskt over store distansar, noko dei ikkje var i stand til for få år sidan, seier han.

Jakobsen påpeikar at russarane har ein forståeleg defensiv kapasitet, men også ein offensiv kapasitet.

– Dagens røyndom er den at det er vanskeleg å tolke russarane. Framtida er uføreseieleg, seier generalløytnanten.

