Frp varslar omkamp etter sjukehusavgjerd på Helgeland

innenriks

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) kunngjorde måndag at både Sandnessjøen og Mo i Rana skal ha sjukehus med akuttfunksjonar.

Hovudsjukehuset blir lagt til Sandnessjøen eller omland – det vil seie maksimalt 20 minutts biltur frå rådhuset. Det skal byggjast eit nytt sjukehus, og den nøyaktige plasseringa er enno ikkje klar. Høie seier kommunane kan spela inn aktuelle tomter, og at desse vil bli vurderte i den vidare konseptfasen.

Frp vil sjå på Vest-Finnmark og Nordmøre

Avgjerda om å halda på to sjukehus opnar for omkamp om sjukehusstrukturen i Møre og Romsdal og Finnmark, meiner helsepolitisk talsperson Åshild Bruun-Gundersen i Frp.

Ho påpeikar at det i Alta-regionen er over to timar med gode køyreforhold til næraste lokalsjukehus, og at Nordmøre, som er ein region nesten på storleik med Helgeland, vil stå utan sjukehus.

– Eg forstår ikkje korleis Bent Høie kan meina at denne to-sjukehusmodellen er det beste for Helgeland, men ikkje det beste for Vest-Finnmark og Nordmøre. Det er vanskeleg å forsvara overfor dei som bur og lever i desse regionane, skriv Bruun-Gundersen i ein e-post til NTB.

– For tynt pasientgrunnlag

Bruun-Gundersen antydar at befolkningsgrunnlaget på Helgeland er for tynt for å halda oppe to sjukehus, og at det kan gå mot ei kontrollert nedlegging. Frp ønskte i staden at det medisinske tilbodet skulle samlast på eitt sjukehus, som skulle plasserast sør for Korgfjellet.

Bruun-Gundersen seier Frps stortingsgruppe onsdag vil drøfta om dei skal fremja nokon konkrete forslag i Stortinget.

– Frps sanne ansikt

Arbeidarpartiet og Senterpartiet er derimot glade for at to-sjukehusmodellen vann fram.

– Ei viktig avgjerd for å sikra skreddarsaum, men også nok volum til spesialisering. Løysinga krev eit løft for prehospitale tenester og ein god prosess vidare med fagfolka, skriv Aps helsepolitiske talsperson Ingvild Kjerkol i ei tekstmelding til NTB.

Senterpartiet seier avstand til fødetilbod og akuttilbod gjorde det nødvendig med to akuttsjukehus i helgelandsregionen. Det er avgjerande at begge sjukehusa får halda på fullverdige akuttfunksjonar slik at det minste sjukehuset skal vera berekraftig på sikt, understrekar helsepolitisk talsperson Kjersti Toppe.

Toppe seier Frp «viser sitt sanne ansikt» i sjukehuspolitikken, og at trusselen om omkamp viser at partiet er for sentralisering av tilbodet.

Sløsing med tid og ressursar

Helseminister Bent Høie gjorde det klart måndag at eit forsøk på å få omgjort avgjerda vil vera sløsing med tid og ressursar. Partifellen hans, helsepolitisk talsmann Sveinung Stensland, seier ein omkamp berre vil bidra til å halda liv i ein lang og vond konflikt.

– Frp seier dei er imot symbolpolitikk, men å slåst for ein omkamp er nettopp det. Slaget har stått i fleire tiår, no er det handling som gjeld. Der kjem dei til kort, me vil ha handlekraft og ikkje kranglekraft, seier han.

Bruun-Gundersen meiner at Høgre har misforstått. Eventuelle omkampar gjeld ikkje avgjerda om Helgeland, sjølv om partiet var usamd i to-sjukehusmodellen.

Høie: Knalltøft

Arbeidet med å teikna eit nytt sjukehuskart på Helgeland starta i 2015. I dag har regionen tre sjukehus som ligg i høvesvis Mo i Rana, Mosjøen og Sandnessjøen. Det har vore brei semje om at dagens struktur ikkje lenger fungerer.

Helseministeren landa på same konklusjon som styret i Helse nord då det behandla saka før jul i fjor. Frontane har vore stegle lokalt, med Facebook-grupper, underskriftskampanjar og fakkeltog. Høie seier det har vore ein knalltøff debatt.

– Men eg trur at mange vil trekkja eit letta sukk over at det endeleg er tatt ei avgjerd. No må me leggja bak oss den striden som har vore, seier han.

