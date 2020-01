Norsk kornareal redusert med 291.000 dekar sidan 2010

innenriks

I gjennomsnitt har nedgangen i kornarealet vore på rundt 1 prosent i året sidan 2010. Dei to siste åra har tempoet i nedgangen dobla seg til over to prosent per år, skriv Nationen.

Tala frå Landbruksdirektoratet er basert på talet på tilskotssøknader. Dei viser at nedgangen var på nær 60.000 dekar frå 2017 til 2018 og litt over 62.000 dekar frå 2018 til 2019. Totalt er det til saman 2.835.831 dekar med kornåkrar i Noreg. Eit dekar svarer tusen til kvadratmeter, det same som eitt mål.

Direktør i Felleskjøpet, Eli Reistad, meiner teknologi og økonomi er nokon av grunnane til den kraftige nedgangen.

– Økonomien i kornproduksjonen er openbert ei viktig årsak, men det kan òg vere andre årsaker, som teknologi. Med større skurtreskarar blir det mindre interessant å dyrke korn på dei små åkerlappane, seier Reistad til Nationen

I fjor var det 10.054 kornbønder som søkte om produksjonstilskot. Det er 3.489 færre enn i 2010. Sidan 2000 har talet på førespurnader om produksjonstilskot gått ned med over 50 prosent.

Kornarealet var på sitt største på starten av 90-talet. Sidan då har over 900.000 dekar kornareal forsvunne.

(©NPK)