Opninga av Munchmuseet blir utsett

Museet skulle opphavleg ha opna til sommaren. Munchmuseet på Tøyen vil halde ope gjennom sommaren, opplyser Oslo kommune i ei pressemelding.

Nokon endeleg opningsdato, utover at det etter planen blir til hausten, er ikkje avklart. Årsaka til utsetjinga er mellom anna at det manglar brann- og tryggingsdører. Museet skal dessutan ha eit avansert klimaanlegg for å ta vare på krava til oppbevaring og utstilling av sårbar kunst.

Dette anlegget er ikkje ferdigtesta, og kunsten kan ikkje flyttast til det nye museet før klimaanlegget er stabilt. Opninga må derfor forskyvast til i haust.

– Vi har sett i verk tiltak for å sikre at ytingskrava til klimaanlegget blir oppfylte, og vi har bestilt mellombelse dører for å kunne sluttføre testing av klimaanlegget, slik at innflyttinga ikkje blir forseinka unødvendig, seier direktør Eli Grimsby for Kultur- og idrettsbygg.

