Oslo kommune stoppar amcar-utstilling i Frognerparken

Grunngivinga er at kommunen meiner det er «veldig uheldig å tillate et stort antall biler inn i en fredet park».

– Vi er veldig restriktive med utleige av Frognerparken. Dette er ein freda, grøn park som er sårbar, og vi må avgrense slitasjen i parken. Eit biltreff akkurat her er ikkje tilrådeleg, skriv kommunikasjonsdirektør Richard Kongsteien i ei fråsegn til NTB.

Reaksjonar frå bilmiljøet

Avgjerda vart kjend før helga, og på Facebook-sida til arrangøren av utstillinga, Raceworz Norway, var reaksjonane mange.

– Det er svært trist at noko som er ein sunn hobby, skal møte så mykje motstand frå ulike hald. Vi prøver å skape positive aktivitetar som gleder liten som stor, men det blir vanskelegare og vanskelegare, skriv Thomas Følling i Raceworz Norway.

Bilforeininga Amcar meiner Bymiljøetaten i Oslo «går i strupen på norsk bilhobby».

– Å vere imot privatbilisme i Oslo sentrum er ei ærleg politisk sak. Det er derimot fullstendig feilslått symbolpolitikk å prøve å ramme eit tradisjonsrikt kulturarrangement som har gitt glede til deltakarar og folket i Oslo i godt over 20 år, skriv foreininga på Facebook-sidene sine.

– Ifølgje vår tilslutta klubb og medarrangør Raceworz Norway er det aldri registrert skadar på verken tre eller gras som følgje av utstillinga, heiter det vidare.

Framleis buer

Oslo kommune opplyser at dei er i dialog med The American Coordinating Council of Norway (ACCN), som står for arrangementet i Frognerparken. Dei får framleis lov til å ha eit arrangement med både buer og aktivitetar, men biltrafikken må føregå ein annan stad, opplyser kommunikasjonsdirektør Richard Kongsteien.

– Vi skjønner at det er skuffande for entusiastane å ikkje få vise fram bilane sine på ein så sentral stad i Oslo, og vi er meir enn villige til å sjå på andre, alternative stader for eit amcar-arrangement 4. juli, skriv han.

4. juli-markeringa skjer i år 28. juni, som er den siste søndagen før sjølve dagen.

Då byrådet som består av Ap, SV og MDG, tiltredde etter valet i 2015, vart det varsla fleire tiltak for å prøve å avgrense biltrafikken.

