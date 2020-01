Siv Jensen: – Eg ville vore bekymra viss eg var Høgre-veljar

innenriks

– Viss Høgre meiner det er MDG som er målestokken for klimapolitikken, så er det eit ærleg val. Men det er eit veldig dårleg val, seier Siv Jensen til NTB.

Ho meiner det er grunn til bekymring etter at Oslo Høgre i helga gjekk inn for å verne havområda utanfor Lofoten, Vesterålen og Senja mot konsekvensutgreiing og oljeutvinning.

– Eg meiner dette bidrar til å skape uvisse om kva Høgre kjem til å meine i oljepolitikken framover.

«Eit varsku»

Frp-leiaren understrekar at Oslo Høgre berre er eitt fylkeslag. Kva Høgre-landsmøtet til slutt går inn for, er mykje viktigare.

Men partiet må velje ei retning.

– Viss Høgre no blir trekt mot venstre, så er det eit varsku. Eg trur ikkje det er det ikkje-sosialistiske veljarar vil ha. Dei vil ikkje ha meir venstreorientert politikk, seier Jensen.

– Eg ville ha vore bekymra viss eg var Høgre-veljar, seier ho.

Strategiseminar

Måndag var sentralstyret i Frp samla til strategiseminar på Gardermoen. Jensen fortel at seminaret har vore planlagt lenge, men at det fekk ein ny karakter etter at Frp førre veke trekte seg ut av regjeringa.

Ifølgje henne er det ei ny «fridomskjensle» som no pregar partiet.

– Eg kjenner på utruleg mykje begeistring og gleder meg veldig til det arbeidet som ligg føre oss, seier Jensen, som sjølv ligg an til å bli parlamentarisk leiar for Frp på Stortinget.

På spørsmål om kva ho synest om nestleiar Sylvi Listhaugs utspel om at å gå ut av regjeringa har vore som å sleppe ut av fengsel, svarer Jensen likevel at ho nok ikkje ville ha brukt akkurat dei orda.

Ingen budsjettgaranti

Når det gjeld spørsmålet om budsjettsamarbeid, vil ikkje Jensen garantere noko som helst.

– Vi er opptatt av å få mest mogleg gjennomslag. Så er det naturlegvis sånn at viss budsjettforslaget frå regjeringa ikkje har dreidd for mykje mot venstre, så vil vi gjerne setje oss ned og forhandle om det, seier Jensen.

– Vi må først forhandle og sjå kva gjennomslaga blir. Men politikken må gå i rett retning, åtvarar ho.

Markeringsbehov

Jensen har òg merka seg signala frå den nye klima- og miljøministeren Sveinung Rotevatn (V), som har varsla ein grønare profil etter Frps sorti.

Men det viktigaste er kva regjeringa gjer i praksis.

– No er det mange nye statsrådar som har behov for å markere seg litt. Men statsrådar opererer ikkje som sjølvstendig næringsdrivande. Dei er ein del av eit kollegium, avgjerdene blir tatt i regjering, seier Jensen.

– Det er ikkje slik at Rotevatn no bestemmer kva slags klimapolitikk regjeringa skal føre. Det er det regjeringa som gjer, seier ho.

