190 truslar om skuleskyting mot norske skular på to veker

innenriks

– Politiet ser svært alvorleg på desse truslane. Vi har ei aning om kva gruppering som står bak truslane, og kva motivet deira er, og vi ser at mange av truslane følgjer det same mønsteret, seier stabssjef Håkon Strand i Sørvest politidistrikt i ei pressemelding.

Sidan 14. januar i år har skular i Sørvest politidistrikt åleine fått 13 truslar om skuleskyting. På landsbasis er talet 190. Mange av desse er sette fram via sosiale medium. Etterforskinga blir koordinert av Søraust politidistrikt, men ho blir i tillegg handtert kontinuerleg lokalt.

Skapar frykt

Berre tysdag har det kome inn elleve slike truslar på landsbasis, opplyser politiet, som seier kvar hending blir handtert og vurdert kvar for seg. Det går føre seg etterretning, både lokalt og nasjonalt, for å finne ut kven som står bak.

Strand understrekar at det å setje fram truslar om vald mot skular er ei svært alvorleg handling, sjølv om det ikkje er ein intensjon om å gjennomføre faktiske valdshandlingar.

– Det kan bidra til å skape utryggleik og frykt blant skuleelevar, føresette, tilsette og i nærmiljøet elles. Det er opp til skulane sjølv å vurdere om dei vil gjere eigne tiltak opp mot elevane, seier Strand.

Risikerer fengsel og erstatningskrav

– Det er synd at slike grupperingar får moglegheit til å spreie frykt på denne måten. Det er klart at dette er utfordrande, òg fordi politiet bruker ein god del ressursar på dette arbeidet. Det er likevel viktig for oss å presisere at vi vurderer tiltak for å tryggje elevane, tilsette og innbyggjarane elles oppimot kvar hending, og at vi følgjer utviklinga tett, understrekar Strand.

– Å true med valdelege aksjonar eller valdelege, straffbare handlingar blir følgt opp av politiet. Ved å true samfunnsinstitusjonar på denne måten risikerer ein ikkje berre eit straffansvar, men også erstatningsansvar som følgje av dei økonomiske kostnadene slike hendingar har, seier Strand.

