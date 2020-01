Ap ber Bymiljøetaten snu i Amcar-saka

innenriks

Jacobsen seier han er overraska over at Bymiljøetaten stoppa amcar-utstillinga i Frognerparken. Han meiner at sunn fornuft no må slå inn.

– Eg forventar at Bymiljøetaten tenkjer seg om ein gong til og gjer om på dette. Viss ikkje må vi be byrådet om å gripe inn, seier Jacobsen til NTB.

Han vart kjend med saka gjennom media denne veka.

– Dette har ikkje vore oppe i bystyret, og ingen av byrådspartia har vore kjende med saka, seier han.

– Dummar seg ut

Jacobsen seier han deler frustrasjonen mange føler over at nokon på eiga hand bestemmer at eit «hyggjeleg familiearrangement» ikkje får halde fram.

– Bymiljøetaten dummar seg ut. Og dette rammar sjølvsagt byrådspartia, seier Jacobsen.

– Vil Bymiljøetaten vere samd med deg i at dette ikkje er ei politisk avgjerd?

– Då må nokon i så fall vise kvar den avgjerda er tatt. Det har ikkje vorte lagt føringar frå bystyrets side at dette skal bli konklusjonen. Det har ikkje på noko tidspunkt vore føremålet at det plutseleg skal vere slutt på eit familiearrangement som, så vidt eg veit, har vore uproblematisk.

Stoppa 20 år gammal tradisjon

Måndag vart det kjent at Oslo kommune ville stoppe den tradisjonelle utstillinga av amerikanske veteranbilar i Frognerparken i samband med den amerikanske nasjonaldagen 4. juli.

– Å vere imot privatbilisme i Oslo sentrum er ei ærleg politisk sak. Det er derimot fullstendig feilslått symbolpolitikk å prøve å ramme eit tradisjonsrikt kulturarrangement som har gitt glede til deltakarar og folket i Oslo i godt over 20 år, skreiv arrangøren Raceworz Norway på Facebook-sidene sine.

